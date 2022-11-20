Во Владивостоке прошел финал городского танцевального конкурса «Стартинейджер»

Финал конкурса стал ярким городским праздником. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

Команда «ХАЙ-ТЭП» центра образования «Вектор» одержала победу в ежегодном городском конкурсе непрофессиональных танцоров «Стартинейджер». Финал состоялся 19 ноября на сцене театрально-концертного комплекса «Андеграунд» Владивостокского государственного университета.

Второе место конкурса завоевала команда «Азиатско-тихоокеанское радио» (центр образования № 28), третье – Seven team (школа № 7).

Финал конкурса, который задуман как состязания непрофессионалов, стал ярким городским праздником и итогом большой работы не только самих коллективов, но и их наставников – известных в городе хореографов. В последнем испытании сразились шесть команд – каждая со своим настроением и подготовкой.

Кроме того, назвали победителей в двух индивидуальных номинациях. «Мистером Стартином – 2022» стал Эдуард Ким, а «Мисс Стартин – 2022» признана Стефания Середкина.

– Поздравляю всех участников конкурса с его успешным завершением, а победителей – с заслуженной наградой! Финалу предшествовала большая подготовительная работа – от мастер-классов и пошива костюмов до создания реквизита. Наши финалисты очень волновались, но блестяще справились со всеми предварительными этапами. Уверена, что конкурсу быть и в следующем году, так что советую всем, кто не представляет свою жизнь без танца, начинать подготовку уже сегодня, – прокомментировала начальник городского управления по делам молодежи Екатерина Ищук.

Напомним, конкурс среди непрофессионалов проходит во Владивостоке ежегодно вот уже много лет. Не смог он состояться лишь во времена пандемии коронавируса. Организатором является управление по делам молодежи администрации города, а принять участие могут ребята из школ, колледжей и гимназий.

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