В Уссурийске частный дом сгорел до основания

Пожарные прибыли на место в считанные минуты. Фото: принтскрин видео.

19 ноября поздним вечером в Уссурийске случился пожар, загорелся частный дом. Когда пожарным поступил сигнал о помощи, здание уже полностью объяло пламенем.

Спасатели прибыли на место в считанные минуты, к счастью, никто из жильцов не пострадал. Однако в результате пожара разрушились стены, потолок, кровля дома на площади около 60 квадратных метров. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

В пресс-службе МЧС по Приморскому краю отмечают, что пожар обнаружили слишком поздно, поэтому он распространился с такой силой. Чтобы справиться с таким сильным огнем, в тушении приняли участие 20 человек.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как во Владивостоке случился пожар на насосной станции, которая стояла на территории нефтебазы на улице Катерной. Пожарные прибыли на место спустя шесть минут, как только к ним поступил звонок о беде в 21:19, однако, когда они прибыли на место, одноэтажное здание уже было полностью охвачено огнем.

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