В Находке построят хоккейные площадки и другие спортивные объекты благодаря плану СЭР

Обновленные сооружения смогут радовать приморцев не только в зимний, но и в летний период. Фото: nakhodka-city.ru/

Уже этой зимой юные жители Находки смогут весело и с пользой провести время, прокатившись на коньках или сыграв в игры на льду на обновленных хоккейных площадках, которые ремонтируют согласно плану социально-экономического развития Находкинского городского округа.

Для финансирования работ на объектах, расположенных на улицах Малиновского, 10, Ленинградской, 23, а также на ремонт спортивной площадки по адресу Юбилейная, 8 выделили более 14 миллионов рублей.

– Ранее эти площадки были признаны аварийными и не использовались в качестве спортивных объектов. Сейчас, учитывая выполненный фронт работ, можно смело сказать, что площадки смотрятся совсем иначе, а это значит, что, когда работы по благоустройству будут завершены, у любителей зимнего вида спорта появится отличная возможность проводить больше свободного времени на открытых, благоустроенных площадках, – рассказал директор муниципального автономного учреждения «Физкультура и здоровье» Валентин Кондратенко.

На данный момент подрядной организацией на хоккейной коробке на улице Ленинградской установлено 90% ограждения, началась отсыпка мелкой фракцией щебня. На хоккейной коробке на улице Малиновского территория готовится для установки малых архитектурных форм. На площадке на улице Юбилейной установили бетонное основание, на которое в ближайшее время планируется нанести резиновое покрытие.

Как рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа Олег Арапов, обновленные сооружения смогут радовать гостей и жителей города не только в зимний, но и в летний период.

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