Токаревский маяк во Владивостоке. Фото: Андрей Михайлов

В понедельник, 21 ноября, Приморье окажется во власти тыловой части циклона. Синоптики обещают краю небольшие, а местами и умеренные осадки. Ветер возьмет направление с запада, северо-запада. Воздух прогреется до 7 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице облачно, утром слабые осадки. Ветер северный умеренный, температура воздуха – от 3 до 5 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске облачно, метеорологи сообщают о возможных осадках в виде небольшого снега. Ветер возьмет направление с запада и северо-запада, температура воздуха +2...+4°C.

В Находке до 6 градусов со знаком плюс, до обеда небольшой дождь. Ветер слабый до умеренного, воздух прогреется до 6 градусов тепла.

Согласно многолетним наблюдениям, 21 ноября погода во Владивостоке чаще была холодной. Минимальная температура воздуха отмечалась в 1998 году и составила 17,8 °С со знаком минус. Самым теплым 21 ноября было в 2001 году – 11,9 °С тепла.

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