Ударили черенком лопаты, а после – переехали несколько раз бульдозером: в Приморье рассмотрят уголовное дело

От полученных травм мужчина скончался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Приморского края Сергей Столяров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Двух приморцев обвиняют в жестоком убийстве, совершенном группой лиц. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что все произошло еще в августе 2021 года. В одной из построек вблизи села Высокое, что в Черниговском районе, между тремя мужчинами возник конфликт. По какой причине – не уточняется. В какой-то момент, когда аргументы закончились, в ход пошли кулаки. Один из обвиняемых ударил своего оппонента по голове и телу, от чего тот не смог устоять на ногах и рухнул на землю. После этого противник не успокоился и еще несколько раз ударил пострадавшего черенком и острием лопаты. В это время к делу подключился его товарищ: второй фигурант сел в кабину бульдозера, завел технику и неоднократно переехал потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался.

Сейчас мужчин обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц, в том числе с особой жестокостью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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