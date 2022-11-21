Власти Владивостока попросили автомобилистов не выезжать на дороги

Спецтехника готова ко встрече со снегом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики дали уточненный прогноз по непогоде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока. По данным метеорологов, во Владивостоке сегодня с 9 до 15 часов ожидается дождь со снегом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По имеющимся данным, общее количество осадков увеличится и составит 2 миллиметра. Именно поэтому оперштаб при дорожном предприятии Владивостока «Содержание городских территорий» непрерывно мониторит ситуацию. Рано утром спецтехника обработала опасные участки дорог, спуски и подъемы, а также главные трассы во Владивостоке.

– Сейчас техника находится на основных точках базирования во всех районах города и готова в любой момент приступить к повторным обработкам и уборке последствий прогнозируемой непогоды, – уточнили в ведомстве.

Автомобилистов же попросили быть предельно внимательными и осторожными, а также, если это возможно, отказаться от поездок на своих машинах в понедельник и воспользоваться общественным транспортом.

Ранее «КП – Владивосток» озвучивала прогноз погоды на 21 ноября в Приморском крае.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.