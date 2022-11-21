Летом 2023 года в соборе на центральной площади Владивостока могут начаться богослужения

Кафедральный собор станет самым большим в Приморье. Фото: Администрация Владивостока

Богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе на центральной площади Владивостока могут начаться уже летом 2023 года. На данный момент строительство здания продолжается, благоустройство прилегающей территории близится к завершению. Об этом мэру Константину Шестакову во время его посещения стройплощадки рассказал митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

По словам замначальника городского управления дорог Юрия Трунова, администрация города занималась благоустройством собора совместно с владивостокской епархией. Он уточнил, что власти закончили работу над подходами к храму, в том числе со стороны Корабельной набережной. Лестница введена в эксплуатацию, осталось сделать подход со Светланской.

Мэрия занималась благоустройством собора совместно с местной епархией. Фото: Администрация Владивостока

У края учреждения высажены новые деревья и подготовлены участки для весеннего озеленения, которым займется МП «Зеленый Владивосток». А внутри храма продолжаются отделочные работы.

Когда строительство кафедрального собора будет завершено, он станет самым большим в Приморье. Его вместимость достигает трех тысяч человек. Для сравнения: Покровский кафедральный собор – около тысячи.

Также глава города обсудил с митрополитом предоставление субсидий для православной гимназии, возведения храма в Снеговой Пади и проведения рождественских мероприятий для детей. По словам Константина Шестакова, город готов оказать епархии всю возможную помощь в решении этих вопросов.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что собор на центральной площади города планировали открыть к 1 сентября 2022 года. К слову, храм можно считать одним из главных долгостроев столицы Приморья. Его начали возводить еще в 2012 году на пожертвования жителей края.

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