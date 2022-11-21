«Деревянный рай» для ребят обустроили в пригороде дальневосточной столицы

Новое пространство на Успенского. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Настоящий рай для детей и подростков, а также ребят постарше сделали в пригороде Владивостока. Территорию рядом с домами № 92, 96, 98, 100, 106, 108, 110 и 112 по улице Успенской не просто привели в порядок по просьбам местных жителей, но и облагородили благодаря федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока». Все работы выполнила Дирекция общественных пространств города.

В первую очередь здесь обработали деревья, которые пострадали два года назад во время знаменитого «ледяного апокалипсиса» – 18 ноября 2020-го зарядил мелкий дождик, но просто влажные дороги остались лишь в мечтах, так как резко упавшая температура превратила Владивосток в настоящую резиденцию Снежной Королевы. Еще долго город был облеплен огромными корками льда. В ту злосчастную пору было погублено немало растений и деревьев, да так, что «зеленый фонд» до сих пор до конца не восстановлен. Поэтому специалисты дирекции, вдобавок к проведенным работам по уходу за деревьями, высадили много новых.

Здесь обустроили качели, карусели, горку, турники и многое другое. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Организация активного пространства и вовсе достойна похвалы. Традиционно для своих проектов организация выбрала комфортный материал – дерево. Детские карусели и качели, песочница, горка, скамейки и даже турники – все выполнено в едином стиле. Рядом построена небольшая сцена для мероприятий. А укатанные в асфальт пешеходные дорожки и несколько придомовых дорог вскоре будут освещать новые фонари – опоры уже смонтированы, а свет подключат до конца ноября.

Но больше всего, говорят жильцы близлежащих домов, их радует новая спортплощадка. По задумке здесь будут проходить физкультура у местных школьников и даже городские соревнования по стритболу.

Дирекция облагородила и стадион. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

И. о. руководителя дирекции Артур Шибаров подчеркнул, что это пространство давно требовало благоустройства, поэтому оно вошло в программу «1000 дворов Дальнего Востока», которая действует в столице округа первый год. Сначала специалисты организации пообщались с местными жителями и узнали, чего им не хватает. Во время второй встречи архитекторы представили свои предложения, обсудили детали. По итогу третьего собрания был утвержден проект.

На днях новое общественное пространство посетил мэр Константин Шестаков:

– Убедился, что сквер понравился людям, которые проживают на этой улице, и это самое главное. Как вариант – дополнить его площадкой для выгула собак. Если это будет интересно жителям близлежащих домов, то по инициативе местного ТОСа можно было бы выйти с таким предложением и создать проект.

Глава Владивостока проверил, как организовали территорию, и пообщался с местными жителями. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Напомним, что в федеральную программу «1000 дворов Дальнего Востока» в этом году вошли семь территорий Владивостока. Это общественные пространства на улицах Успенского, Добровольского, Верхнепортовой, Прапорщика Комарова, Карбышева, Русской и Окатовой.

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