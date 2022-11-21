Следком завел уголовное дело по факту смерти мальчика-инвалида на пожаре в Приморье

Трагедия произошла еще 19 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кавалеровском районе заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, речь идет о пожаре, о котором ранее уже сообщала «Комсомолка». Трагедия произошла еще 19 ноября. После тушения, когда специалисты приступили к разбору и проливке конструкций, в доме по улице Партизанской в поселке Кавалерово обнаружили тело 10-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок погиб из-за отравления продуктами горения.

Корреспонденту «КП – Владивосток» удалось выяснить некоторые детали инцидента. Как оказалось, мальчик – инвалид с детства. В момент, когда начался пожар, в частном доме он находился один. Родители ребенка были во дворе – работали по хозяйству. Самостоятельно выйти из помещения погибший не смог, а угарный газ, как известно, очень быстро убивает. Обо всем этом «Комсомолке» сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Сейчас на месте происшествия проведен осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Заведено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.

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