Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приморье с утра бушует непогода. О том, что на край обрушатся осадки, синоптики сообщили заблаговременно. Автолюбителей попросили быть предельно внимательными на дорогах, а лучше и вовсе не выезжать никуда на личном автотранспорте. Однако прислушались к совету властей не все, и вот что из этого вышло. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщает известный в крае блогер Марк Чернослив, по дороге в Покровку, что в Октябрьском районе, произошла серьезная авария. Как итог – две машины оказались в кюветах по обе стороны дороги. Информация о пострадавших пока отсутствует, однако на месте уже работает бригада медиков.

Не исключено, что причиной столкновения стал выпавший снег. Трасса в таких условиях становится опасной.

Разбираться в обстоятельствах случившегося теперь предстоит компетентным органам.

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