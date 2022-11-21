Группа проверила состояние объектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два автомобильных пункта пропуска на российской границе в Приморье посетили сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры совместно с другими ведомствами, среди которых – ФСБ. Они осмотрели инфраструктуру и оценили работы, которые там проходят, сообщает «КП – Владивосток».

Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора вместе с представителями прокуратуры края и местного управления ФСБ прибыл на территорию АПП «Пограничный» и «Краскино». Группа проверила состояние объектов, а также обсудила вопросы по их оснащению оборудованием.

Примечательно, что по результатам осмотра строительства в «Краскино» ведомство организовало проверку исполнения подрядной организацией обязательств по государственному контракту и осуществления надлежащего контроля за ходом работ со стороны заказчика.

Иными словами, можно полагать, что те, кто ответственен за полуразрушенную инфраструктуру в этом погранпереходе, будут привлечены к ответственности за плохое качество работы.

Редакция неоднократно писала, что состояние приморских погранпереходов не раз становилось поводом для обсуждения среди дальнобойщиков, пограничников, бизнесменов и высших чиновников. Конкретно – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал пункты пропуска «светом далекой надежды». Он отметил, что на их модернизацию и реконструкцию вновь выделены огромные средства.

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