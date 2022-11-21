МегаФон помог провести региональный этап Science Slam на высоких скоростях

Региональный этап университетской лиги Science Slam. Фото: пресс-служба МегаФона.

Базовая станция, установленная вблизи кинотеатра «Океан», обеспечила участников регионального этапа университетской лиги Science Slam Владивосток качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом. По обезличенным данным оператора трафик в день проведения мероприятия вырос на 26% по сравнению с остальными днями ноября.

17 ноября в Дальневосточной столице прошел региональный этап университетской лиги Science Slam, в котором приняли участие молодые ученые из Москвы, Читы, Рязани, Томска и Казани. Победителем во Владивостоке стал Виталий Сиволап из Томского государственного архитектурно-строительного университета.

Благодаря модернизации оборудования на базовой станции, установленной в одном из любимых мест отдыха приморцев – самом большом кинотеатре Дальнего Востока «Океан», абоненты МегаФона свободно общались с родными и близкими в мессенджерах, соцсетях и отправляли фото и видео с мероприятия на высоких скоростях. Также они могли поделиться впечатлениями от ярких выступлений шести ученых, которые рассказали о влиянии компьютерных игр на развитие реакции, применении биопленки, дорожно-климатических подзонах, токсичных комментариях, восстановлении костных и мышечных тканей и решении жилищных вопросов в древности.

Победители региональных этапов поедут на Всероссийский университетский слэм в Сочи. Фото: пресс-служба МегаФона.

По статистике оператора, гости и участники регионального этапа за день мероприятия сгенерили и отправили почти 280 Гбайт информации и проговорили более 6 тысяч минут, что почти на треть больше средненедельного потребления в данной локации.

– Выступать партнером мероприятия и поддерживать молодых талантливых ребят со всей страны почетно и очень ответственно. Нам было важно обеспечить всех участников и гостей регионального этапа, проходящего в нашем городе, стабильной связью и мобильным интернетом на высоких скоростях для их комфортной работы и досуга. А обновленная базовая станция будет и в дальнейшем работать для всех посетителей кинотеатра и фудхолла, – комментирует Роман Матвиенко, директор Приморского отделения МегаФона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.