В ГИБДД Приморья уточнили детали автоаварии, произошедшей на заснеженной трассе в Приморье

Водителям еще раз напомнили о соблюдении мер безопасности на дорогах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция проводит проверку по факту ДТП в селе Покровка Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Один из участников движения по непонятным пока причинам выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Подробности в материале – «Комсомольской правды – Владивосток».

В ведомстве уточнили детали происшествия. Как оказалось, два автомобиля – Toyota Lite Ace и Toyota Hilux – столкнулись лоб в лоб. В итоге травмы получили два человека: пассажиры Toyota Lite Ace – 56-летний и 48-летний мужчины. Их прибывшие на место аварии медики госпитализировали. Последствия ДТП попали на видео.

В ГИБДД сообщили, что виновник аварии, а это, предположительно, 56-летний мужчина за рулем Toyota Lite Ace, который и выехал на встречную полосу, управляет авто вот уже восемь лет.

Водителям еще раз напомнили о соблюдении мер безопасности на дорогах в сложившихся условиях и попросили быть предельно аккуратными.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.