Ребенок утащил дорожный знак во Владивостоке

Осуществить свой план ребенку удалось, а взрослые не стали помехой. Фото: telegram-канал @vtoryak.vdk

Снегопад утром 21 ноября в приморской столице сопровождался ветром, который нанес урон дорожным знакам города. Один из них сорвался и полетел прямо на землю, где с ним встретился инициативный ребенок на самокате. Малыш, в свою очередь, не растерялся и стащил «находку». Действия мальчишки попали в объектив неравнодушных жителей Владивостока.

Видео с кражей символа «пешеходного перехода» опубликовали в Telegram-канале @vtoryak.vdk. Произошло все по адресу: Кирова, 29. Ребенок предпринял несколько попыток, чтобы забрать большой дорожный знак и уместить его на свой самокат. Когда план реализовать удалось, маленький хулиган поспешил быстро скрыться в неизвестном направлении. Стоит заметить, что свидетелями шалости были взрослые, которые не обращали внимания на «подвиги» парнишки.

В комментариях под видеозаписью приморцы разделились. Одни возмущались тем, где остановился автобус и высаживал пассажиров. Другие – шутили и поощряли поступок ребенка. Они также предположили под видеозаписью варианты, зачем он мальчику:

– Парень готовится к зиме. Будет кататься с горы на знаке.

– Шалаш где-нибудь в кустах построит. Или продаст. Да вообще много чего ребенок может с этим знаком придумать. Тут «напряги фантазию» называется.

– Пересмотрел видео. Если по ветру погнал, то парус нормальный получился.

– А можно воткнуть в другом месте, где очень хочется пешеходный переход сделать.

– На Первой Речке раньше на балконе пятиэтажки несколько знаков торчали. Может это тоже коллекционер.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что во Владивостоке в непогоду могут появиться новые знаки. Расположены они будут на 86 участках дорог, поэтому автомобилистам необходимо быть внимательнее.

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