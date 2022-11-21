Маленький мальчик вернул дорожный знак на улицу во Владивостоке

Мальчишка поставил указатель на место. Фото: telegram-канал @Vtoryak.vdk

Утром 21 ноября на приморскую столицу обрушилась непогода, что привело к необычным приключениям дорожного знака. Сначала его снесло ветром на землю, а после прокатил на самокате ребенок, которому приглянулась «находка». Видео, как мальчишка утащил знак, быстро набрало популярность в соцсетях и вызвало бурную реакцию приморцев. Возможно, именно этот фактор заставил парнишку вернуть металлический щит.

Произошло все в районе Второй Речки около дома на Кирова, 29. Раскаялся в содеянном и поставил на место «железного друга» ребенок спустя пару часов после своей шалости. Облокотил он его на столб, как бы намекая специалистам дорожных служб. Следует отметить, что забрать большой знак и поместить его на самокат мальчику удалось не с первой попытки. Однако проходящие мимо взрослые не реагировали на поступок ребенка.

Заставили малыша вернуть указатель на место родители или же он решил это сделать сам – остается загадкой. В любом случае мальчишка запомнит свои «путешествия» надолго.

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