Жители Камчатки поддержали русских бойцов СВО

В часть флешмоба вошел автопробег. Фото: принтскрин видео.

Жители Камчатского края устроили патриотический флешмоб, чтобы поддержать русских бойцов СВО. Люди устроили автопробег, а затем выставили машины в буквы ZOV. Не обошлось и без флагов России и дымовых шашек в цвет триколора. Мероприятие засняли на камеру, чтобы поделиться видеороликом с солдатами.

– Этот ролик та моральная поддержка из дома, которая необходима нашим солдатам. Мы хотим, чтобы парни видели, что их ждут и поддерживают правое дело, за которое они борются, – пишут в социальных сетях жители Камчатского края.

В конце видео все, кто пришел поддержать участников специальной военной операции, прокричали: «Там, где мы, там победа». Эти слова уже стали девизом. Не так давно свою поддержку выразили на Чукотском автономном округе. Жители села Островное устроили патриотический автопробег, а также передали слова поддержки бойцам, которые сейчас борются за мирное небо над головой на территории Украины.

Несколько машин проехались по заснеженной дороге, из окна каждого виднелись флаги России и Чукотского автономного округа. Также с триколором промчались люди на снегоходах. А затем народ собрался на патриотический флешмоб под открытым небом.

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