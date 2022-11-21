Жители Владивостока рассказали, как опыт воспитания детей помогает им в работе

Чаще всего говорят о пользе материнства и отцовства родители дошкольников. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эксперты платформы SuperJob выяснили, что многие родительские навыки помогают мужчинам и женщинам в работе. Для этого они провели исследование в крупных городах России. Жители Владивостока не остались в стороне и приняли участие в опросе.

По мнению профессионалов, каждый второй приморец считает, что опыт воспитания детей помогает им в работе. Среди опрошенных 28% в этом абсолютно уверены, а 22% – скорее, уверены. Следует отметить, что родители дошкольников чаще всего говорят о пользе материнства и отцовства. В общей сложности они составляют 54% из всех участников опроса. Связано данное мнение с тем, что они ярче помнят, как изменилась их жизнь после рождения малыша.

Специалисты SuperJob рассказали, какие качества называли приморцы чаще всего. Ими были: умение понимать молодых сотрудников и идти на компромиссы, терпение, наставнические навыки, ответственность и дисциплинированность, пунктуальность, многозадачность и многие другие. Однако чаще всего находят применение своим способностям учителя, воспитатели и врачи.

– Помимо того, что я отец, я еще и педагог по образованию. И этот суммарный опыт мне помогает в управлении коллективом, – отметил один из участников опроса.

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