«Мечтала вернуться во Владивосток»: еще одной сироте передали квартиру

Вручал девушке комплект ключей вице-мэр Тарас Фищук. Фото: администрация Владивостока.

Администрация Владивостока обеспечила жильем еще одну сироту. Квартира в доме № 5 на улице Адмирала Угрюмова в рамках программы обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, будет принадлежать Кристине Гусевой. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

– Собственное жилье – это надежный старт к новым достижениям и победам. Пусть эта квартира всегда будет наполнена теплом и уютом. Желаю вам долгой и счастливой жизни в новом доме, – отметил вице-мэр Тарас Фищук, который и вручал девушке комплект ключей.

В квартире, которую администрация передала сироте, есть все необходимое: печь, сантехника, ремонт. Совсем рядом – детский сад и остановка общественного транспорта. Из минусов только отдаленность от города, но Кристину это не волнует. Она уже привыкла жить ближе к природе, и микрорайон в районе бухты Лазурной ее устроил. Тем более что девушка давно мечтала вернуться во Владивосток. И теперь такая возможность у нее есть.

В этом году администрацией Владивостока было предоставлено 16 квартир детям, оставшимся без попечения родителей. Жилье оформляется по договору социального найма и становится собственностью через пять лет.

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