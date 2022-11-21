В Приморье врачи и юные пациенты украсили стены больницы

Процесс явно увлек юных пациентов. Фото: правительство Приморского края.

В Приморье стена хирургического отделения детской клинической больницы № 1 теперь украшена яркими рисунками на морскую тематику. Появились они там благодаря врачам и юным пациентам, которые решили оформить интерьер в честь Всемирного дня ребенка и Дня педиатра. Об этом рассказала пресс-служба правительства края.

Министр здравоохранения края Анастасия Худченко уверена, что оформить стену – это отличный нестандартный подход к празднованию. Тем более что это еще и яркое украшение для детского хирургического отделения.

– Госпитализация для ребенка всегда стресс. И такое творческое совместное мероприятие позволяет его преодолеть, – отметила Анастасия Худченко.

На оформление стены было потрачено более 10 килограммов краски. Но родители могут не переживать за здоровье детей, ведь она гипоаллергенная.

– Мы провели первый этап преобразования больницы – ремонт хирургического отделения – и специально оставили стены пустыми. В планах было оформить ее совместно с пациентами отделения. Но сегодня на наш праздник пришли и дети других отделений, и мы этому очень рады, – подчеркнула главврач больницы Инна Зеленкова.

Сейчас в больнице продолжаются обновления. В будущем там появится много необычных композиций. Завершаются ремонты в лор-отделении, где также разрисуют стены с детьми. Ремонт отделения реанимации новорожденных тоже заканчивается, там врачи и мамы пациентов уже планируют эскизы в стиле «Маленького принца».

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