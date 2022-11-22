В Приморье набирает популярность социальное такси

С начала 2022 года эта услуга стала доступна на территории всего Приморья. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В этом году услугой бесплатного проезда на социальном такси воспользовались более тысячи приморцев, они совершили 13 386 поездок. Для жителей края с инвалидностью первой группы, детей-инвалидов и их сопровождающих предусмотрена возможность совершить 40 бесплатных поездок на такси в год.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, бесплатно добраться на социальном такси можно к любому объекту населенного пункта в пределах одного муниципального образования, а также из Владивостока в аэропорт и обратно.

С начала 2022 года эта услуга стала доступна на территории всего Приморья, тогда как в прошлом году бесплатно добраться на такси инвалиды могли лишь в пределах Владивостокского городского округа.

Напомним, по правилам заявку на заказ социального такси необходимо оформить не менее чем за 24 часа при поездке в пределах Владивостокского городского округа и не менее чем за два дня – при поездке внутри другого муниципального образования края. С инвалидом имеют право на проезд не более двух сопровождающих.

Чтобы заказать социальное такси, необходимо обращаться к специалистам информационно-ресурсного центра для инвалидов «Опора» по телефону: 8 (800) 30-20-924. Заявки принимаются с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, в пятницу с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.