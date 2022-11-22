В Приморье группа парней украла мотоциклы больше чем на миллион рублей

Подозреваемые признались, что занимались не только мотоциклами. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

В Приморье полицейские задержали подозреваемых в серии краж дорогих мотоциклов. Банда из трех человек успела наворовать транспортных средств больше чем на один миллион рублей.

Сначала у одного из жителей Владивостока украли мотоцикл марки «Yamaha», который стоит более 160 тысяч рублей, «железного коня» угнали прямо с парковки, пока приморец находился дома. Позже в отдел полиции обратился за помощью еще один приморец, его пропажа стоила уже 300 тысяч.

– Сотрудники уголовного розыска задержали жителей поселка Раздольное Надеждинского района Приморского края. Трое мужчин в возрасте 20, 21 и 27 лет в отделе полиции дали признательные показания и сознались в еще четырех аналогичных преступлениях. Подозреваемые разбирали украденные мотоциклы на запчасти с целью последующей продажи, – сообщили в пресс-службе МВД по Приморскому краю.

Также задержанные признались и в том, что крали колеса с автомобилей у торгового центра в районе Снеговой Пади. Всех троих заключили под стражу, расследование уголовных дел продолжается.

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