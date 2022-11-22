Двух приморцев будут судить за пьяную драку во Владивостоке

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые обвиняются в совершении особо тяжкого преступления против жизни. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, в ночь на 15 мая двое парней 27 и 29 лет находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между ними и третьим участником конфликта завязалась ссора, переросшая в драку. Все происходило рядом с увеселительным заведением на Адмирала Фокина во Владивостоке. 30-летнему потерпевшему двое мужчин нанесли удары по голове. Пострадавшего госпитализировали медики, а через несколько дней он скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, Следком завел уголовное дело. Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы направить их в суд, где дело и рассмотрят по существу.

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