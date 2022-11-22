Отключения продолжительностью до девяти часов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во вторник, 22 ноября, во Владивостоке пройдут массовые отключения холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Отключения стартовали в 9 часов утра. Из-за аварийных ремонтных работ без воды останутся дома по следующим адресам:

1-я Круговая, 25а; Военное шоссе, 1а, 2а, 5, 5а, 5б, 5г, 9, 11, 11а, 13, 15, 18, 20а, 22, 24, 28; Народный проспект, 28, 28 стр. 4, 43/1, 45, 47, 49, 51, 53, 55.

Специалисты сообщают, что водоснабжение возобновится к 17 часам вечера.

Также с 10 часов утра вода из-за аварийного ремонта отсутствует в домах по улицам:

2-я Линейная, 3, 7, 23в; Воровского, 24б, 24б/2, 10, 18; Главная, 21б, 21в, 23а, 23б, 23/2, 23/3, 32, 32а, 32б, 32г, 32д, 32е, 34, 34а, 34б, 36м, 36н, 36л; Главный переулок, 1, 4, 5, 6, 8, 10; Солнечная, 10, 12, 14.

Здесь работы продлятся до 19 часов вечера.

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