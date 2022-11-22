Выставка Ильи Репина вызвала ажиотаж в Приморье

Сотни людей решили оценить известные шедевры мастера. Фото: telegram-канал @primgallery

Впервые во Владивостоке открылась масштабная выставка работ известного живописца. «Репин. Далекое близкое» проходит в Приморской картинной галерее. Познакомиться со знаменитыми шедеврами жители и гости города могут с 19 ноября по 22 января. Следует отметить, что событие не только привлекло большое количество людей, но и создало настоящий ажиотаж. За пару дней посетили творческое пространство более 900 человек.

В своих произведениях мастер отобразил душу русского народа, показал его характерных представителей и дал представление об истории страны. Вошли в экспозицию более 80 шедевров живописи и графики из музеев России и Белоруссии. Кроме того, любители искусства смогут оценить архивные документы и мемориальные вещи художника.

В пресс-службе Приморской картинной галереи рассказали, что портреты выдающихся деятелей эпохи, историческая и жанровая живопись, эскизы к «хрестоматийным» работам художника и многие другие произведения Ильи Репина будут представлены в семи залах главных анфилад.

Выставка проходит без возрастных ограничений. Билеты доступны в кассах и онлайн. Узнать подробную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефону: (423) 241-06-10.

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