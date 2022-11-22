Призовой фонд свыше 100 тысяч рублей: юных эрудитов из Приморья приглашают на математический квиз

Ребята смогут сразиться за главный приз. Фото: vlc.ru

Ученики из Владивостока и других городов Приморья могут проверить свои знания в математическом квизе. Прием заявок на конкурс «Счет-Ок!» уже начался. Призовой фонд для победителей составит больше 100 тысяч рублей.

Организаторами конкурса для юных эрудитов выступили администрация столицы Приморья и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Сначала ребятам предстоит пройти отборочный тур, а после проявить себя в очном турнире. Мероприятие проводят в рамках Года математики во Владивостоке. Состязания намечены в двух возрастных категориях: для учеников 5-8 классов и 9-11 классов. Важный момент – в команде должно быть от 5 до 8 участников. Но при этом от одной школы число сборных не ограничено.

Кстати, ребятам необходимо выбрать капитана команды и подать электронную заявку на регистрацию, перейдя по ссылке. После успешной регистрации представителя сборной добавят в специальный чат, там же озвучат первое задание для участников конкурса.

– Хотим предложить школьникам проверить свои знания в таком неформальном мероприятии, как квиз «Счет-Ок!». Ждем участников не только из Владивостока, но и других городов Приморья, – отметил первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

В каждой категории планируется участие десяти команд. Юные вундеркинды, первые справившиеся с заданием заочного этапа, автоматически попадут в следующий тур. Очные состязания пройдут в начале декабря в кинотеатре «Океан», напомним, приз довольно солидный.

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