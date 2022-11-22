Аграрии Приморья убрали более 250 тысяч гектаров сои

Сельхозпроизводители Приморского края планируют собрать более миллиона тонн сои, кукурузы и зерновых культур. Фото: Иван Макеев

Более 250 тысяч гектаров сои убрали аграрии Приморья. Об этом сообщает пресс-служба правительства края. Показатели на 38 тысяч тонн больше прошлогодних, и все это несмотря на сложные погодные условия. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На сегодняшний день аграрии убрали 255 тысяч гектаров сои. Это 84% от плана. В министерстве сельского хозяйства уточнили, что сельхозпроизводители с 12 тысяч гектаров собрали еще и 81 тысячу тонн зерна.

Андрей Бронц, министр сельского хозяйства рассказал, что в этом году уборочная кампания идет тяжело – сказывается влияние погодных условий. Осадки после тайфуна «Хиннамнор» переувлажнили и без того насыщенную почву, технике добраться до полей из-за этого сложно.

– Ждем солнечной погоды и морозов, чтобы убрать урожай сои до снега и заготовить необходимое количество зерна кукурузы, – подчеркнул министр.

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