Сейчас о том, где находится мальчик, ничего неизвестно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье пропал подросток. Об этом сообщает «Примпоиск». 13-летний мальчик ушел из дома и больше не вернулся. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Иван Новрук 21 ноября в 15:30 часов вышел из дома по улице Янтарной, что в поселке Трудовое, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Рост мальчика 153 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые, коротко стриженный. Был одет в желто-зеленый пуховик с темно-зелеными точками, серые джинсы, коричневые ботинки, на голове коричневая шапка.

Всех, кто может знать, где находится Иван, просят обращаться в полицию.

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