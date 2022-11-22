Преступление и наказание: «глухого» водителя во Владивостоке привлекли к ответственности

Мужчина принес извинения и пообещал впредь быть более внимательным на дороге. Фото: Евгения ГУСЕВА

Госавтоинспекция Владивостока привлекла к административной ответственности нарушителя ПДД. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю. Водитель легковушки не пропустил автомобиль скорой помощи, запись попала в интернет, и вот что было дальше. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сотрудники полиции на постоянной основе мониторят социальные сети, ведь именно там чаще всего во всей красе показывают нарушителей правил дорожного движения. Этот случай не стал исключением. В сеть просочились видеокадры, на которых неизвестный на черной Toyota не пропустил карету скорой помощи.

Чуть позже в пресс-службе ведомства уточнили, что за рулем легковушки оказался 41-летний мужчина. Двигаясь со стороны Окатовой в сторону Некрасовской, шофер по непонятным причинам не предоставил преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи, которая, кстати, подавала звуковые сигналы и неоднократно. В социальных сетях водителя прозвали «глухим».

Сотрудники ГИБДД в отношении нарушителя составили протокол – непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. В содеянном мужчина признался и рассказал, что просто не услышал ни звуков сирены, ни того, как сигналил водитель «скорой» из-за громкой музыки в машине.

– Мужчина принес извинения медикам и пообещал впредь быть более внимательным на дороге, – уточнили в ведомстве.

Полиция благодарит очевидца происшествия, запечатлевшего грубое нарушение ПДД, за активную гражданскую позицию.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.