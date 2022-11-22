На трассе в Приморье задавили неизвестного мужчину, лежавшего на проезжей части

Фото с места трагедии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

За прошедшие сутки на трассе в Приморье произошла трагедия. Под колесами авто погиб мужчина, который лежал на проезжей части. Полиция проводит проверку по факту инцидента. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что все случилось на 696 километре автодороги А-370 «Уссури». Как утверждает 35-летний водитель авто марки Toyota Sai, он двигался со стороны Владивостока в Уссурийск. В какой-то момент машина наехала на мужчину, лежавшего на проезжей части. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Стоит отметить, что произошло все это в темное время суток на неосвещенной дороге.

Личность погибшего пешехода неизвестна – специалистам пока не удалось установить, кто погиб под колесами авто.

– По факту автопроисшествия со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение необходимых экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – уточнили в ведомстве.

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