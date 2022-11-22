Жительница Приморья без прав устроила жесткое ДТП

Мокрая и заснеженная трасса стала причиной аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция устанавливает обстоятельства автоаварии в Лесозаводском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Предварительно известно, что 39-летняя женщина за рулем авто марки Suzuki Alto ехала со стороны села Тихменево в сторону Лесозаводска. В районе 8-го километра трассы Лесное – Лесозаводск – Тихменево водитель сильно разогналась, не учтя при этом дорожные условия. Большая скорость и скользкая трасса сделали свое – автомобиль улетел в кювет и врезался в дерево.

малолитражка улетела в кювет и наехала на дерево. Фото: УМВД России по Приморскому краю

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков. Не обошлось и без пострадавших: травмы получила сама женщина и ее 41-летний пассажир.

Чуть позже полицейским удалось выяснить, что водитель малолитражки никогда ранее не проходила обучение на право управления транспортным средством. Составлен протокол о вождении без прав.

Далее разбираться во всех обстоятельствах случившегося предстоит компетентным органам.

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