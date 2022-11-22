Получить новую стипендию смогут студенты-медики целевого обучения. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Новые стипендии появились в Приморье. Предназначены они для студентов и ординаторов, получающих высшее медицинское образование. По решению Олега Кожемяко на эти цели из бюджета выделили 2,2 миллиона рублей. Однако рассчитывать на дополнительные финансы смогут не все. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Оценят данную поддержку студенты целевого обучения, которые заключили договор в текущем году. Получить долгожданную стипендию можно уже в середине декабря. Связано это с тем, что с сентября 2022 года договоры с обучающимися подписывает не медорганизация, а минздрав Приморского края.

В ведомстве добавили, что стипендия будет выплачиваться два раза в год. В этом году выплату произведут единовременно за четыре месяца. Таким образом, средства ребятам поступят в начале декабря.

– Важно не только обеспечить целевика работой после окончания вуза, но и поддерживать его в период учебы. Подобная мера будет стимулировать студентов успешно осваивать образовательную программу, поскольку результаты будут учитываться при выплате стипендии, – отметила Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморья.

Как указано в постановлении, составлять выплата будет от одной до пяти тысяч рублей в месяц. Самые низкие выплаты предоставляются обучающимся на 1-3 курсах университета, высокие – ординаторам.

Следует заметить, что по целевому набору в настоящее время получают образование 950 ребят. Из них 90% обучаются в Тихоокеанском государственном медицинском университете. За прошлый и текущий годы пополнили ряды профессионалов 753 молодых врача.

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