Жителей Владивостока зовут сниматься в кино известного режиссера

На эпизодические роли ищут актеров разного типажа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась читательница с интересным предложением, которое точно заинтересует тех, кто мечтал увидеть себя на большом экране в кинотеатре. Жителей и гостей приморской столицы приглашают на народный кастинг в полнометражный фильм известного режиссера.

– Это новый авторский проект режиссера Александра Ханта. В основе фильма – книга Кирилла Рябова «777», – говорится в сообщении.

На эпизодические роли ищут актеров разного типажа, мужчины и женщины от 18 до 60 лет. Обещают, что кастинг пройдет в конце ноября этого года, непосредственно к съемкам приступят в феврале 2023 года. От желающих принять участие в проекте требуют видеовизитку, резюме и портфолио. Все это нужно прислать на почту кастинг-директору.

Отметим, что Александр Хант наиболее известен как режиссер фильмов «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Карантин» и «Межсезонье».

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