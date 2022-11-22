Цель одна – беречь мир, где мы живем

Победителей наградили дипломами и ценными подарками. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

В Законодательном Собрании Приморского края вручили награды победителям и призерам III Регионального конкурса социально значимых экологических проектов «Чистая страна – какой я ее вижу». В мероприятии проявили себя школьники, студенты и молодые люди в возрасте до 35 лет. Приморцы презентовали авторские проекты, которые касались охраны окружающей среды.

Третий региональный конкурс социально значимых экологических проектов стартовал в марте текущего года. В этот раз участников разделили на возрастные категории, а также добавили совершенно новую номинацию «Эколитература». Желающие смогли представить на конкурс рассказ, басню либо стихотворение собственного сочинения. Кто сказал, что в защите природы нет места творчеству? Стоит отметить, что в новой номинации было презентовано 56 работ. А наибольшее количество представлено в номинации «Социально-экологический плакат».

– Хочу с удовлетворением отметить, что приложенные участниками творческие усилия, организационная работа органов местного самоуправления, конкурсной комиссии достигли своей цели – мероприятие стало лучше, интереснее, масштабнее, привлекло внимание к экологической повестке многих молодых приморцев. Уверен, что победители и призеры получат дополнительный стимул для повышения своей экологической образованности, запланируют и осуществят еще более масштабные проекты и, конечно, продолжат делать добрые дела по очистке улиц, пляжей, водоемов и других природных объектов, – поделился председатель Законодательного Собрания Приморского края, координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» Александр Ролик.

Александр Иванович также отметил, что если год назад в ЗСПК поступило 78 работ, то в этом году на второй – региональный этап пришло уже 248 заявок. Отборочные туры провели практически во всех муниципальных образованиях края, а общее число участников увеличилось втрое – со 116 человек в прошлом году до 346 – в текущем. Наибольшее количество работ поступило от Михайловского муниципального района, Лазовского муниципального округа, Владивостокского городского округа, Надеждинского и Спасского муниципальных районов.

Всех победителей и призеров III Регионального конкурса социально значимых экологических проектов «Чистая страна – какой я ее вижу» отметили дипломами и ценными подарками. Отметим, что в церемонии награждения также приняли участие депутат краевого парламента Анна Алеко, заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Константин Андронович, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности в техносфере Инженерной школы ДВФУ Александр Агошков, генеральный директор КГУП «Приморский экологический оператор» Владимир Латышев, а также представители конкурсной комиссии.

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