Работой с избирателями депутата от 19-го округа займутся два его помощника. Фото: er_primorsk

Мобилизованный депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин прибыл в зону СВО. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал er_primorsk. Ранее приморец проходил обучение в 155-й отдельной бригаде морской пехоты ТОФ.

– Прибыли в зону спецоперации, дух боевой, готовы к выполнению поставленных задач, – сообщил депутат.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что Тарабарин получил повестку, явился в пункт сбора и отправился в одну из воинских частей Приморья, чтобы пройти подготовку.

Ранее Виктор служил заместителем командира разведывательного взвода в 83 бригаде ВДВ в Уссурийске. Сейчас ему 45 лет, и он является президентом краевой Федерации кикбоксинга и председателем КРК РКО ВООВ «Боевое Братство».

Работой с избирателями депутата от 19-го округа займутся два его помощника. Должность при этом останется закрепленной за Виктором, пока он будет находиться на службе.

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