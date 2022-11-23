Реструктуризация задолженности за теплоснабжение: пошаговая инструкция

Задолженность за теплоснабжение можно оплачивать частями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты отдела теплоснабжения СП «Приморские тепловые сети» (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») напоминают потребителям, что очень важно вовремя оплачивать счета за оказанные услуги теплоснабжения, так как эти средства идут на ремонтную кампанию и подготовку тепловых сетей к следующему отопительному сезону.

Однако в компании понимают, что ситуации, по которым потребитель не может оплатить счета и погасить долг, могут быть разными. Энергокомпания идет навстречу жителям края и при наличии задолженности и невозможности ее единовременного погашения предлагает решить проблему с помощью соглашения о реструктуризации.

Соглашение о реструктуризации позволяет потребителю рассчитаться с энергокомпанией в течение года: вся задолженность делится на 12 месяцев – данную сумму необходимо будет ежемесячно оплачивать в рамках соглашения. Важно помнить, что потребителю необходимо в обязательном порядке оплачивать текущие квитанции за теплоснабжение.

Энергетики предоставляют пошаговую инструкцию.

– Для заключения соглашения о реструктуризации необходимо явиться в абонентский отдел по одному из указанных ниже адресов с паспортом и с документами о праве собственности на квартиру. Важно: соглашение о реструктуризации может заключить только потребитель, достигший 18 лет!

– В абонентском отделе необходимо выяснить, были ли судебные разбирательства в отношении должника. Это важно, так как в случае уже вынесенных судебных решений должнику необходимо будет оплатить пеню и госпошлину.

– Оплачиваем отдельно, согласно выданным в абонентском отделе квитанциям, пеню и госпошлину.

– Далее потребителю необходимо определиться с периодом, в течение которого он будет погашать накопившуюся перед энергокомпанией задолженность. В стандартном соглашении о реструктуризации этот период составляет год. В случае необходимости увеличения данного периода важно обосновать это решение путем предоставления в энергокомпанию официального письма от потребителя с указанием срока, в течение которого он планирует расплатиться с задолженностью, почему она возникла и почему ему требуется более года на ее погашение.

– В течение указанного в договоре о реструктуризации времени оплачивать ежемесячный платеж по долгу, согласно графику платежей, выданному в энергокомпании, и в обязательном порядке оплачивать текущие платежи за теплоснабжение.

– Соглашение о реструктуризации не может быть заключено с лицами, с которыми оно уже ранее заключалось, но не исполнялось. В таком случае соглашение о реструктуризации не заключается повторно.

По всем вопросам о реструктуризации обращаться по следующим адресам:

Владивостокский РКЦ Центр обслуживания потребителей (ЦОП): Владивосток, Октябрьская, 8.

Call-центр: 8-800-234-77-77.

Единый информационный центр ПАО «ДЭК»: 8-800-234-77-77.

Офисы ПАО «ДЭК» находятся по следующим адресам:

– Приморский край, Владивосток, Октябрьская, 8 (пн. – пт. 08:00–18:00, сб. 09:00–17:00, без перерыва);

– Приморский край, Владивосток, Фирсова, 4 (пн. – пт. 09:00–18:00, без перерыва);

– Приморский край, Владивосток, Луговая, 18, офис 322 (пн. – пт. 09:00–18:00, без перерыва).

Информация предоставлена пресс-службой «Приморских тепловых сетей» (АО «ДГК»).

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