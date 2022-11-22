Местные жители бурно отреагировали на увиденное. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125rus

Очередным видео с загрязнением реки Объяснения поделились 22 ноября неравнодушные жители Владивостока в социальных сетях. Приморцы возмущены, ведь подобная проблема случалась меньше двух недель назад. Во время прошлой экологической катастрофы Природоохранная прокуратура обещала взять ситуацию под контроль. Несмотря на это, ситуация повторяется вновь и вновь.

Появилось огромное «чернильное» пятно в водоеме около дома, расположенного по улице Фадеева, 14. Пройти мимо «неизвестной жижи» не смогла неравнодушная местная жительница. Она сняла происходящее на телефон, а после поделилась записью в социальных сетях.

Видео вызвало массу реакций в Telegram-канале @dpskontrol_125rus. В комментариях приморцы отметили, что еще неделю назад по реке плыла «желтая чача». Ответила на замечания под видеозаписью и администрация города:

– Здравствуйте! Направили информацию городским службам. Уточняем источник течи. Позднее вернемся с информацией.

Журналист «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службами МУПВ «ВПЭС» и АО «ДГК», чтобы выяснить причины загрязнения. Следует отметить, что утечек ни в одном из учреждений не обнаружили.

Не исключено, что отходы в некогда богатую флорой и фауной речку регулярно сливают неизвестные. Найти злоумышленников еще не удалось, но «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

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