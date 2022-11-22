Приморцы могут пройти бесплатное обследование до конца ноября

Проверка необходима для выявления угрожающих заболеваний на ранней стадии. Фото: правительство Приморского края.

До 30 ноября приморцы могут поучаствовать в акции «Здоровый#Я» в поликлиниках края. Бесплатно проверить свое здоровье можно в любой день недели, даже в выходные, с 8:00 до 20:00. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Акция проходит уже 29 дней, за которые обследоваться успели более 40 тысяч приморцев. В минздраве рассказали, что такая проверка необходима для выявления угрожающих заболеваний на ранней стадии.

– Особое внимание на свое здоровье необходимо обратить людям с вредными привычками, тем, чьи родственники тяжело болели, а также людям старше 60 лет. Чем больше таких факторов риска, тем чаще имеет смысл проходить полное обследование, даже при отсутствии жалоб, – подчеркнули специалисты.

А как же проходит обследование? На первом этапе врачи проводят диагностику заболеваний сердца и сосудов, определяют риски инфаркта и инсульта, гипертонии, сахарного диабета, обследуют на пять видов рака, измеряют внутриглазное давление. При выявлении отклонений на первом этапе врач направит на более углубленную диагностику.

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