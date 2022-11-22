Во Владивостоке в парке Минного городка скоро появится детский велотрек

Во всю идут строительные работы. Фото: администрация Владивостока.

Во Владивостоке в парке Минного городка продолжается создание детского велотрека. Ход работ проверили заместитель главы администрации Тарас Фищук, председатель Думы Андрей Брик и его заместитель Елена Новицкая. Об этом рассказала пресс-служба мэрии города.

И. о. руководителя Дирекции общественных пространств Артур Шибаров рассказал, что в прошлом году в парке демонтировали все безымянные постройки, смонтировали инженерные коммуникации и даже обустроили площадку под будущий павильон велопроката. Сейчас площадку велотрассы заливают бетоном.

– Ежегодно во Владивостоке ведутся работы по созданию новых общественных пространств и реконструкции уже существующих. Одно из таких мест – парк Минного городка. Его реконструкция требует больших финансовых вложений, поэтому работы по благоустройству будут проводиться поэтапно в течение нескольких лет. В этом году мы делаем здесь детский велотрек. Это новая функция, которая удовлетворит большой спрос на использование самокатов и велосипедов. Завершить его строительство планируем до конца текущего года, – отметил вице-мэр Тарас Фищук.

В следующем году здесь обрежут деревья, уберут аварийные, а вместо них высадят новые. Также продолжится работа с потенциальными концессионерами для полной реализации проекта по развитию парка Минного городка.

– Пусть и поэтапно, но парк Минного городка преображается. Детский велотрек, строительство которого мы проинспектировали, станет еще одной точкой притяжения. Дальнейшее развитие парка – это наша общая задача, в будущем году работы по благоустройству парка будут продолжаться, – подчеркнул спикер думы Андрей Брик.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о том, как будет выглядеть парк. Всю территорию поделят на несколько функциональных зон, отвечающих за тот или иной вид активности. Так каждый житель Владивостока или гость нашего города сможет найти в парке отдых по душе.

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