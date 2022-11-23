Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 23 ноября, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают день преимущественно без дождей и снега, ветер возьмет направление с юга, а воздух прогреется до 6 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков. Умеренный ветер возьмет направление с юга и юго-востока. Утром температуры минусовые: -2...-3°C. Днем – 3-5 градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске также без осадков, переменная облачность. Слабый до умеренного ветер, утром температура заметно ниже: -6...-8°C. Днем до 5 градусов тепла.

В находке южный умеренный ветер, температура воздуха +4...+6°C. Утром 2-4 градуса со знаком минус.

Согласно многолетним наблюдениям, погода 23 ноября чаще была холодной. Минимальную температуру метеорологи зафиксировали в 1922 году, и составила она -15,8 °С. Максимум – в 2001 году: +11,5 °С.

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