Машина вывернута наизнанку: жуткая массовая авария с фурой сковала трассу в Артеме

Последствия аварии. Фото: Соцсети

Тройное ДТП произошло на трассе в Приморье. Из-за столкновения автомобилей собирается пробка. Очевидцы поделились с «Комсомольской правдой – Владивосток» кадрами с места аварии. Подробности – в материале.

Собирается пробка. Фото: КП – Владивосток

Все, что известно на данную минуту, – участниками происшествия стали сразу три авто. Один из них – габаритная фура. Также среди них микроавтобус и кроссовер.

О пострадавших информации пока нет. На месте аварии уже собирается затор: покореженные автомобили заняли две из трех полос движения. Очевидцы сообщают, что зрелище жуткое.

– Тачку прям раскидало, машина просто вся вывернута наизнанку и куски еще валяются, об грузовик, походу, стукнулась.

Фото с места происшествия. Фото: КП – Владивосток

Редакция «КП – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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