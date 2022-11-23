Полиция завела уголовное дело на приморца, у которого обнаружили останки амурского тигра

Ущерб от действий преступника может составить 5 миллионов рублей. ФОТО: Пограничное управление ФСБ России по ПК

В Приморье заведено уголовное дело на жителя Верхнего Перевала, который хранил останки амурского тигра, боеприпасы и взрывчатку. 54-летний браконьер может лишиться свободы на семь лет, сообщает «КП – Владивосток».

Еще в начале октября стало известно о том, что пограничники изъяли шкуру, череп и кости животного из тайника в Пожарском районе. Также сотрудники ФСБ обнаружили на месте гранату РГД-5 и патроны калибра 7,62 мм.

Дериваты отправились на обследование в АНО «Центр «Амурский тигр», специалисты которого определили, что части тушки принадлежат краснокнижникам.

– По результатам проведенного специалистами АНО «Центр «Амурский тигр» исследования установлено, что изъятые шкура и части животного принадлежат двум особям амурского тигра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и охраняемого международными законами Российской Федерации, – отметили в пресс-службе пожарского ОМВД.

Сумма причиненного экологического ущерба составила около 5 миллионов рублей. Следственное подразделение отдела районного МВД завело два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации», а также частью 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ведется следствие.

Отметим, на данный момент в России обитают 750 особей амурских тигров, которые были практически истреблены в XX веке.

Напомним, в апреле издание писало про двух жителей Дальнереченска, которые обвиняются в незаконном хранении и продаже дериватов амурского тигра. Они оставили части животного в заброшенном доме в селе Новокрещенка Красноармейского района и собирались продать их за 250 тысяч рублей. Однако клиентами оказались сотрудники полиции, которые задержали нарушителей.

ПО ТЕМЕ

Шкуру, череп амурского тигра и гранату обнаружили пограничники в Приморье

Останки краснокнижного животного и боеприпасы нашли в одном из домов Пожарского района (подробнее)

Жители Дальнереченска пойдут под суд за продажу частей амурского тигра

Приморцев задержали полицейские, притворившись покупателями (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как быстро и легко обмениваться новогодними подарками? Рассказываем о шести способах

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.