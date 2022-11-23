Мариинка рассказала, чем будет удивлять жителей и гостей Владивостока в декабре

Сцена из «Снегурочки». Фото: Приморская сцена Мариинского театра

Приморская сцена Мариинского театра представляет насыщенную предновогоднюю афишу: новые оперные наименования, симфоническая и камерная программы, детские спектакли и, конечно, показы самого новогоднего балета «Щелкунчик».

ОПЕРА

23 и 26 декабря – премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» в постановке режиссера Александра Галибина и художественном оформлении Георгия Цыпина.

«Снегурочка» – классика русского оперного репертуара. С момента премьеры в 1882 году в Мариинском театре шедевр Римского-Корсакова не сходит с афиш по всей России.

Поэтичный сюжет оперы основан на одноименной сказке Александра Островского, рассказывающей о том, как Снегурочка, фантастическая дочь Весны и Мороза, попадает в мир людей и впервые в жизни влюбляется.

16 декабря, в честь 90-летия живого русского классика, композитора Родиона Щедрина, впервые на Приморской сцене будет показана его опера «Очарованный странник» в постановке Алексея Степанюка, получившей премию «Золотая маска».

Сочинения композитора уже звучали на Приморской сцене в программе международного фестиваля «Мариинский» в 2017 году. Тогда прозвучал Концерт для фортепиано с оркестром № 1 в исполнении лауреата международных конкурсов Канон Мацуды (Япония), и оперу «Очарованный странник» в концертной версии представили солисты, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Кроме того, в декабре зрители услышат и признанную мировую классику в исполнении солистов Приморской сцены: оперы «Евгений Онегин» (2 декабря) и «Мазепа» (9 декабря) Петра Чайковского, «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова (4 декабря), «Кармен» Жоржа Бизе (11 декабря), а также оперетту «короля вальсов» Иоганна Штрауса (сына) «Летучая мышь» (28 декабря).

Самых юных зрителей в малом зале ждут любимые персонажи детских опер «Кот Мурыч» (3, 17 и 27 декабря) и «Маленький принц» (10 и 25 декабря).

БАЛЕТ

В декабре на Приморской сцене традиционно будет показан балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в постановке художественного руководителя труппы Эльдара Алиева (15, 24-25, 27, 29-31 декабря).

В первой половине месяца в афише – красочные постановки «Корсар» (1 декабря), «Тысяча и одна ночь» (3 декабря), «Спящая красавица» (10 декабря), романтические балеты «Жизель» (8 декабря) и «Лебединое озеро» (17 декабря).

КОНЦЕРТЫ

В конце года Симфонический оркестр Приморской сцены завершает большой цикл «Скрябин-150». 18 декабря для зрителей прозвучат масштабные сочинения композитора: Третья симфония и «Поэма экстаза». За пультом – главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков.

В малом зале накануне Нового года будет представлена программа «Новогодний огонек» (29, 30 и 31 декабря). Артисты оперной труппы и симфонического оркестра представят театрализованные концерты в стиле «Голубых огоньков» времен СССР с соответствующим репертуаром и оформлением.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.