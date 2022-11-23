Бактерии сальмонеллы, антибиотики и листерия обнаружены в каждой четвертой пробе импортной курицы в Приморье

Результаты исследования уже внесены в автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждая четвертая проба импортного мяса кур не соответствует требованиям технических регламентов в Приморье. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Пищевую продукцию можно считать небезопасной.

Как рассказали в ведомстве, специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» с начала 2022 года провели 542 исследования 76 проб ввезенной курицы. Оказалось, что каждая четвертая проба мяса нарушает требования Технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

– Нарушения обнаружены в 19 пробах. В восьми случаях в исследуемой продукции выявлены опасные бактерии сальмонеллы, в десяти – листерия и в четырех – антибиотики. К примеру, в партии замороженных куриных грудок весом почти 25 тонн из КНР была выявлена листерия.

Результаты исследования уже внесены в автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста». Они уже поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации.

– Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в адрес владельцев продукции направлены информационные письма об изъятии из оборота некачественной и опасной продукции, – добавили специалисты.

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