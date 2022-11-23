Следком заинтересовался видеозаписью, на которой неизвестные бьют мужчину во Владивостоке

Все случилось 22 ноября в районе проспекта Красного Знамени. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Социальные сети в последнее время стали источником решения проблем в буквальном смысле слова. Очень часто благодаря мессенджерам, куда люди сливают видео и фото, правоохранительные органы заводят уголовные дела, организовывают проверки и так далее. Этот раз не стал исключением. По мотивам ролика, размещенного в сети, Следком проводит доследственную проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось 22 ноября в районе проспекта Красного Знамени. Героями видео стали четверо мужчин – трое напали на одного. Владивостокцы, казалось, решили устроить «самосуд» и даже вооружились предметом, похожим на биту. В чем суть конфликта – автор ролика не уточнил.

Однако уже на следующий день в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю сообщили, что по факту записи проводится доследственная проверка.

– Несколько мужчин на территории Ленинского района в городе Владивостоке нарушают общественный порядок, применяя насилие к мужчине, – прокомментировали в ведомстве.

Специалисты уже установили, что мужчины конфликтовали из-за похищения чужого сотового телефона. Предположительно, житель Владивостока 1987 года рождения, который и стал жертвой нападок, ранее уже был судим за преступления против собственности. Знают ли об этом трое мужчин – неизвестно.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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