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НовостиВладивосток23 ноября 2022 2:43

Прокуратура наказала чиновников, которые не рассмотрели заявление жителя Михайловского района

Приморец не получил ответ от администрации на свое обращение по поводу предоставления дальневосточного гектара
Роман КИРИЛКИН
Теперь виновному лицу грозит штраф.

Теперь виновному лицу грозит штраф.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники администрации Михайловского района не рассмотрели заявление местного жителя о предоставлении ему дальневосточного гектара. Должностные лица не уложились в 10-дневный срок, поэтому в дело вмешалась прокуратура, сообщает «КП – Владивосток».

Работники районного ведомства проверили исполнение требований земельного законодательства и установили, что чиновники нарушили статью 10 Федерального закона № 119-ФЗ и проигнорировали заявление на участок в рамках программы «Дальневосточный гектар».

– В связи с выявленным нарушением прокурор Михайловского района вынес постановление о возбуждении в отношении должностного лица администрации дела об административном правонарушении по части 1 статьи 19.9 КоАП РФ.

Иными словами, чиновники нарушили установленные законодательством сроки рассмотрения заявлений граждан или юридических лиц о предоставлении находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков. Теперь виновному лицу грозит штраф.

Также прокурор поручил главе администрации района заняться заявлением гражданина в полной мере.

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