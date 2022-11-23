Прокуратура наказала чиновников, которые не рассмотрели заявление жителя Михайловского района

Теперь виновному лицу грозит штраф.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сотрудники администрации Михайловского района не рассмотрели заявление местного жителя о предоставлении ему дальневосточного гектара. Должностные лица не уложились в 10-дневный срок, поэтому в дело вмешалась прокуратура, сообщает «КП – Владивосток».
Работники районного ведомства проверили исполнение требований земельного законодательства и установили, что чиновники нарушили статью 10 Федерального закона № 119-ФЗ и проигнорировали заявление на участок в рамках программы «Дальневосточный гектар».
– В связи с выявленным нарушением прокурор Михайловского района вынес постановление о возбуждении в отношении должностного лица администрации дела об административном правонарушении по части 1 статьи 19.9 КоАП РФ.
Иными словами, чиновники нарушили установленные законодательством сроки рассмотрения заявлений граждан или юридических лиц о предоставлении находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков. Теперь виновному лицу грозит штраф.
Также прокурор поручил главе администрации района заняться заявлением гражданина в полной мере.
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