Больше 100 тысяч квадратных метров асфальта уложили во Владивостоке за прошедший сезон

Ремонт дорожного покрытия затронул более сотни адресов Фото: Администрация Владивостока

За прошедший сезон во Владивостоке уложили 121 тысячу квадратных метров асфальта. Об этом сообщили в муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий» (СГТ). Подробности – в материале «КП».

Как рассказали в СГТ, ремонт дорожного покрытия затронул более сотни адресов. На сотрудников предприятия пришлись крупные работы по устранению неровностей и ям, но на некоторых улицах им помогали подрядные организации.

Реконструкция полотна проходит следующим образом: старое покрытие демонтируется и поверх «голой» трассы укладывается новое. Процесс длится несколько дней. При этом рабочие должны следить за состоянием проседающих люков и решеток, чтобы спустя время не пришлось возвращаться на то же место и устранять собственные недочеты.

Помимо проезжей части, бригады СГТ облагораживают прилегающие тротуары с нуля. То есть прежнее покрытие убирают, устанавливается новое щебеночное основание, вместе с тем монтируются бортовые, и все это закатывается в асфальт.

В список адресов этого года попали Комсомольская, 29, Русская, 74а, Баляева, 35, Пестеля, 5, Станюковича, 56, Героев Тихоокеанцев, 18, Черемуховая, 18а, Сахалинская, 33, Авроровская, 10, Набережная, 10, Малахина, 3, Трудовых Резервов, 7, Калинина, 51, улицы Фадеева, Бородинская, Выселковая, Анны Щетининой, Калинина, Олега Кошевого, Фастовская и другие.

Стоит отметить, что во Владивостоке также продолжается комплексное благоустройство сетей инженерных коммуникаций, остановок общественного транспорта, лестниц и подпорных стен и уличного освещения. Так, за 2022 год удалось охватить 33 улицы. Ремонт проводился подрядными организациями и уже везде завершен.

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