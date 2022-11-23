Приморцам стал доступен магазин приложений от МТС AppBazar

Пользоваться магазином приложений могут абоненты любых российских операторов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МТС объявляет о запуске бета-версии магазина приложений AppBazar для ОС Android, в котором российские и зарубежные разработчики могут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы, а пользователи скачивать приложения и оплачивать их с помощью карт российских банков или со счета мобильного телефона. На площадке уже доступно около 100 приложений от более чем 50 компаний.

Магазином приложений на сайте AppBazar.ru могут пользоваться абоненты всех российских операторов мобильной связи, авторизуясь по номеру телефона. В начале 2023 года планируется коммерческий запуск AppBazar.

– В продвижении собственного стора МТС будет использовать свое главное конкурентное преимущество как телеком-оператор, поставщик экосистемных сервисов и ИТ-компания – высокотехнологичную инфраструктуру, многомиллионную клиентскую базу и глубокую ИТ-экспертизу. Мы рассчитываем, что к моменту коммерческого запуска AppBazar в нашем магазине будет представлено около 500 приложений, и их количество будет увеличиваться благодаря сотрудничеству с разработчиками. При этом размещать приложения в нашем магазине смогут не только российские, но и иностранные партнеры – МТС обеспечит их инструментами для продвижения и монетизации. Наша цель – превратить AppBazar в одну из крупнейших в России площадок полезных, интересных и безопасных приложений на все случаи жизни, – отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

Разработчики приложений для монетизации своих программ смогут применять различные инструменты, в том числе сервис внутренних покупок в приложениях, продажу премиум-версий, подписки, участие в рекламных кампаниях стора. До конца 2022 года разработчикам будут предложены льготные условия монетизации приложений.

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