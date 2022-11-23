«Что происходит?»: приморцев напугал видеоролик с подозрительным мужчиной у школы

После этих кадров в местных чатах началась паника. Фото: принтскрин видео.

В Уссурийске у 27-й школы местные жители заметили пугающую картину – люди в форме скрутили мужчину и, судя по кадрам из социальных сетей, надели наручники. После этих кадров в чатах города началась паника, ведь все помнят о печальных событиях, которые произошли в Ижевске. Однако все оказалось куда безобиднее, чем могло показаться на первый взгляд.

Как оказалось, на территории 27-й школы проводили антитеррористические учения. Об этом написали в одном из чатов с официального аккаунта администрации города, также эту информацию подтвердили корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе МВД по Приморскому краю.

Напомним, что большая часть школ Приморья уже перешла на новую систему безопасности. Оборудования установило «Цифровое Приморье» к 1 сентября. Работа начнется после того, как руководства школ подготовят списки учеников и работников для идентификации в системе контроля доступа. Конечно же, система не заменит полноценную охрану. Но это действенный инструмент, который не позволит неизвестным попасть в учебное заведение. Также она будет регистрировать вход-выход школьников.

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