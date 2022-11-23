Алкоголь, кофе и табак: за что приморец получил штраф больше 700 тысяч рублей

С нарушителя взыскали административный штраф в размере 761 тысячи рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Находчивый приморец скрыл «тайну» от сотрудников таможенного контроля, за что потом поплатился сотнями тысяч рублей. После долгого разбирательства с него взыскали административный штраф в размере 761 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Приморскому краю.

Журналист «Комсомольской правды» связался с сотрудниками ведомства, чтобы узнать все детали произошедшего.

Пресс-секретарь судебных приставов Наталья Борисова рассказала, что 42-летний мужчина жил во Владивостоке, но в какой-то момент отправился за границу. Очевидно, тогда у нарушителя появился план. Он вывез из Японии сублимированный кофе, табак и алкоголь. Во время проверки специалистами таможенного контроля приморец спрятал продукцию в трюме морского судна.

Все знают, что рано или поздно тайное становится явным. Главный герой данной истории прочувствовал это на себе. Его признали виновным в сокрытии товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов (часть 2, статья 16.1 КоАП РФ).

Выплатил огромный штраф мужчина оперативно. Ведь его предупредили, что в ином случае выезд за территорию России для него будет закрыт.

Следует отметить, что подобные преступления в Приморье – нередкость. В поисках нелегальной прибыли контрабандисты перевозят через границу элитные напитки, сигары и многое другое. Для этих целей они, как правило, выбирают морской вид транспорта.

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