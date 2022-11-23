Свои картофель, молоко и яйца: Приморье держит курс на импортозамещение

В Приморье активно развивают сельское хозяйство. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Продовольственная безопасность Приморья – под контролем. Край уверенно держит курс на импортозамещение, демонстрируя положительную динамику последние четыре года. Особенно это стало актуально и важно в нынешних условиях санкций. Перспективы сельхозотрасли руководители органов исполнительной власти, сельскохозяйственных предприятий и депутаты обсудили на заседании краевого правительства. Руководила расширенным заседанием председатель Вера Щербина.

О предварительных итогах работы за 2022 год рассказал министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц. Согласно докладу, в этом году планируется произвести сельскохозяйственной продукции на 71,9 миллиарда рублей, что на 14% больше уровня прошлого года. Более того, выпуск товаров собственного производства в крае активно развивается последние несколько лет.

– Из года в год растут надои, в этом году производство молока составит почти 127 тысяч тонн. Мяса в живом весе – более 100 тысяч тонн, курицы – 17,5 тысячи тонн, яиц – 295 миллионов штук. Собрали с полей 180 тысяч тонн картофеля, овощей – 91 тысячу тонн, риса – 20,8 тысячи тонн сырца. Планируем собрать около миллиона тонн сои и зерновых. Для реализации продукции на экспорт, перевалки зерна задействован морской порт «Суходол», – отметил руководитель ведомства.

Вера Щербина в свою очередь поинтересовалась, позволяют ли объемы продукции обеспечить продовольственную безопасность региона.

– На сегодняшний день мы полностью закрываем потребности в свинине, наращиваем производство мяса птицы. В Ханкайском муниципальном округе планируем организовать производство говядины. Дополнительные объемы газа для предприятий позволят обеспечить жителей края натуральными овощами, – поделился министр сельского хозяйства Приморья.

По словам председателя правительства края, сельскохозяйственная отрасль в условиях санкционного давления первой получила господдержку для того, чтобы обеспечить край собственной продукцией. Также Вера Щербина считает, что в отрасль нужно привлекать молодежь, которая поможет ее развивать.

Как ранее сообщала «КП – Владивосток», на базе общеобразовательных учреждений открываются агроклассы. Сейчас их около 20 в разных муниципалитетах края. Обучение ребят проходит бесплатно в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края». Ученики научатся выращивать зерновые культуры и овощи, управлять базовой сельскохозяйственной техникой, словом, узнают все особенности сельскохозяйственных профессий.

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